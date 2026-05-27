Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Штраф мессенджеру Telegram в семь миллионов рублей за неисполнение требований законодательства по удалению контента, запрещенного в России, назначил Таганский суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС .

Основанием послужила часть четвертая статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации, в том числе содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Суд установил, что владельцы мессенджера не удалили в установленный срок публикацию экстремистского характера.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спасти Telegram от полной блокировки в России могут исполнение законодательства и готовность платформы сотрудничать.