Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Штраф мессенджеру Telegram в семь миллионов рублей за неисполнение требований законодательства по удалению контента, запрещенного в России, назначил Таганский суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС.
Основанием послужила часть четвертая статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации, в том числе содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Суд установил, что владельцы мессенджера не удалили в установленный срок публикацию экстремистского характера.