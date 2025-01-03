Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей за неудаление каналов с пропагандой ИГ

Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ*, а также информации о продаже поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения. <…> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа», — отметили в инстанции.

Telegram оштрафовали по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного российским законодательством. Решение Таганский суд Москвы в отношении мессенджера вынес 3 декабря 2024 года.

В странах Евросоюза ограничили работу некоторых каналов российских СМИ. Западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России, отметил основатель мессенджера Павел Дуров.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.