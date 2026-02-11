Telegram оштрафовали на 10,8 миллиона рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 10,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 11 февраля 2026 года Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.41 КоАП России», — заявили в суде.
Владельцев мессенджера обвинили в неудалении публикаций по двум частям статьи. За первую назначили штраф 3,8 миллиона, за вторую — семь миллионов.
С начала этого года в отношении Telegram зарегистрировали восемь административных протоколов. Семь из них составили по тем же актам 13.41 КоАП, а последний — за повторный отказ от мониторинга или ограничения доступа к данным. Два уже рассмотрели, другими займутся в феврале и марте.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за блокировки Telegram. Он отметил, что в этом ничего нет хорошего, однако законы необходимо соблюдать.