Telegram-канал самарского губернатора могли взломать злоумышленники

Появилась информация, что Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, вероятно, взломали. За несколько минут в его канале опубликовали несколько критических комментариев, сообщил Telegram-канал Baza .

У глава региона чуть более 110 тысяч подписчиков. В опубликованных на его канале гневных сообщениях губернатору предложили заняться делами, отреагировав так на его вступление в конфликт между певцом Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Один из пользователей отметил, что лучше бы глава региона контролировал ремонт дорог в Самаре, так как там «кругом дыры». Другой комментатор добавил, что Федорищеву стоит заняться своими обязанностями, а «не в чатиках сидеть».

Еще один пользователь напомнил губернатору о том, как он раньше себя вел, когда был замглавы Тульской области. И призвал, чтобы Федорищев смотрел за своим поведением и не лицемерил.

«Егорка больше за 40 минут корпората зарабатывает, чем губер за пять лет. Пусть не лезет и не пиарится за его счет», — отметил еще один комментатор.

Это не первый раз, когда аккаунт Федорищева взламывают. Но авторы Baza предположили, что губернатор мог и сам репостнуть в свой канал эти гневные сообщения, так как его «укачало на паровозике хайпа».

Ранее Федорищев встал на сторону Мизулиной, предложив Криду встретиться с ним в Самаре, чтобы обсудить его поступок.