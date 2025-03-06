Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря запретили в России

Суд Смоленска признал запрещенной информацию, распространением которой занимался Telegram-канал писателя и журналиста Михаила Зыгаря*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о ВС Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине», — говорится в картотеке суда.

Одной из причин признания информации запрещенной стало финансирование его деятельности из США и Болгарии. Также в судебных документах указано, что Зыгарь* распространял материалы СМИ-иноагентов.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно осудил Зыгаря* на 8,5 года колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии. Уголовное дело возбудили из-за поста о событиях в Буче, который Зыгарь* опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» 27 июня 2022 года.

* Лицо, признанное в России иноагентом