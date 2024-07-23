Суд вынес заочный приговор журналисту Зыгарю

Суд заочно приговорил иноагента Зыгаря к восьми годам и пяти месяцам колонии

City News Moskva/
Фото: City News Moskva//Global Look Press

Журналиста Михаила Зыгаря* заочно приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии по делу о публичном распространении фейков о ВС России. Об этом сообщили «Известия».

В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца.

Уголовное дело возбудили из-за поста о событиях в Буче, который Зыгарь* опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» 27 июня 2022 года.

Журналист уехал из России после начала специальной военной операции. В октябре того же года его внесли в список иноагентов.

В России он был больше всего известен как ведущий и главный редактор телеканала «Дождь»**. Эту должность он занимал до 2015 года.

* Михаила Зыгаря признали физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России.

** «Дождь» признали СМИ, выполняющим функции иноагента в России.

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