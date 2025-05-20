Телефонные мошенники стали заставлять своих жертв звонить им самостоятельно

Мошенники придумали новую тактику, заставляя жертв самостоятельно звонить им. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Сегодня они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Человек уверен, что сам вышел на контакт и значит все безопасно. Но это — ловушка», — отметили в управлении.

Аферисты используют для своих целей ложные сообщения о взломе аккаунта в мессенджере. После этого человек связывается с мошенниками, которые представляются операторами службы поддержки.

В ведомстве предупредили, что мошенники разработали сложную многоступенчатую схему, чтобы иметь полный контроль над аккаунтами и деньгами своих жертв.

Ранее россиянам объяснили, как мошенники адаптируются к трендам для краж аккаунтов. Внимание жертвы они могут привлечь голосованием на конкурсе или участием в розыгрыше от блогера.