Россиянам объяснили, как мошенники адаптируются к трендам для краж аккаунтов

Сегодня нет новых способов кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники просто подстраиваются под текущие тренды и используют адаптированные методы для привлечения внимания жертв: голосование на конкурсе, подписание петиции или участие в конкурсе от блогера. Об этом рассказал РИА «Новости» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

«Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается, меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников», — пояснил он.

Из-за обмана мошенника пользователь оказывается на фишинговом сайте, где ему предлагают отсканировать QR-код или ввести данные из СМС-сообщения. В результате злоумышленник получает доступ к учетной записи жертвы.

Эксперт затруднился оценить количество угонов аккаунтов. По его словам, этот тренд наблюдается уже более двух лет, и злоумышленники не собираются останавливаться. Каждый день мы обнаруживаем новые фишинговые сайты, нацеленные на кражу аккаунтов пользователей мессенджера.

Злоумышленники становятся все изощреннее в своих схемах. Ранее москвичей предупредили о новом способе мошенничества с записью к врачу. Аферисты могут позвонить якобы от имени поликлиники.