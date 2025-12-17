ИБ-эксперт Блисс предупредил об активизации мошенников, использующих схему с новогодними конкурсами

В преддверии новогодних праздников активизируются мошенники, использующие социальную инженерию и поддельные сайты. Об этом рассказал заместитель гендиректора по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT .

Специалист предупредил о распространении фальшивых звонков и SMS от имени крупных магазинов и курьерских служб. Кроме того, он обратил внимание на сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать за работу ребенка в новогоднем конкурсе.

«Одним из этапов подтверждения своего голоса является ввод кода из SMS, который оказывается кодом для входа в ваш мессенджер. Таким образом злоумышленник получает возможность использовать ваш аккаунт для новой массовой рассылки сообщений по всему вашему списку контактов, создавая эффект снежного кома», — пояснил ИБ-эксперт.

По его словам, перед праздниками увеличивается спрос на отели, авиабилеты и квартиры для отдыха, что также привлекает мошенников. Они создают фальшивые сайты агентств, предлагая низкие цены, но взимая предоплату и исчезая.