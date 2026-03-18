Телефонные мошенники начали притворяться сотрудниками ФНС

Мошенники начали звонить россиянам с прямого городского номера, выдавая себя за сотрудников центрального аппарата ФНС. Об этом РИА «Новости» сообщили эксперты компании Angara Security.

Аферисты убеждают жертву, что проверка выявила у них «оборот средств, превышающий официальные источники доходов». После этого они просят собеседника показать выписки по банковским счетам в территориальном управлении или центральном аппарате ФНС, а также погасить долги по qr-коду.

Киберэксперт Никита Новиков объяснил, что данные о начале и итогах камеральной налоговой проверки поступает в личный кабинет налогоплательщика. По его словам, представители центрального аппарата ФНС не звонят россиянам. Они занимаются разработкой фискальной политики и методическими указаниями, а не вопросами личных долгов физических лиц.

Ранее преступники придумали новую схему обмана — они начали имитировать стиль общения близких людей жертв. Они анализируют информацию о собеседнике перед контактом с ним.