Технолог Романова назвала песок главным врагом украшений на пляже

Сезон отпусков в разгаре, и многие россиянки берут на курорт все свои ювелирные украшения. Однако технолог ювелирной сети Sunlight Кристина Романова рассказала Life.ru , что сочетание морской воды, ультрафиолета и песка может испортить любимые изделия за несколько дней.

Романова предупреждает, что высокая температура, ультрафиолет и химические вещества могут привести к потере блеска, изменению цвета металла или ослаблению креплений камней. Даже если повреждения не заметны сразу, со временем они могут проявиться.

По словам технолога, жемчуг — самый капризный материал. Соленая вода постепенно разъедает перламутр, а активное солнце пересушивает его. Серебряные украшения также страдают от контакта с потом и морем, быстро темнея, особенно если поверхность матовая или рельефная.

Песок — главный враг украшений на пляже. Песчинки работают как абразив, оставляя на золоте и камнях микроцарапины. Поправляя кольцо влажными пальцами после купания, вы можете случайно повредить украшение.

Чтобы сохранить украшения в первозданном виде, Романова рекомендует сразу после контакта с соленой водой ополоснуть их пресной водой из бутылки и промокнуть микрофиброй. Хрупкие изделия с бирюзой, опалом или малахитом лучше на ночь убирать в жесткий футляр, чтобы минералы не выцвели под ярким солнцем.