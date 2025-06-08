«Привет ему и его кискам!» Шаман ответил на провокационный вопрос

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем Шаман, обрадовался новости, что дрессировщик Юрий Куклачев напевает его композиции питомцам. А на каверзный вопрос журналистов ответил c юмором. Об этом стало известно из беседы исполнителя с Пятым каналом .

Услышав вопрос «Киски любят ваши песни?», артист смутился, однако быстро вышел из неловкого положения. Он тепло отозвался о дрессировщике, отметив, что даже животные ценят его творчество.

«Мы с ним очень хорошо знакомы. Я всегда его поддерживаю. Бываю на его шоу. С удовольствием приду еще раз. Большой привет ему! И его кискам!» — сказал Дронов.

Ранее Куклачев заявлял, его кошки просто обожают, когда он поет песни Шамана. Они начинают фыркать и целоваться.