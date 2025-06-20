Основательница Wildberries Татьяна Ким: дети — не помеха бизнесу или работе, они как раз дают силы

В поиске гармонии между предпринимательством и ролью матери основательнице Wildberries Татьяне Ким помогают близкие и профессионалы своего дела. В беседе с KP.RU Татьяна поделилась секретом, как ей удается успешно сочетать руководство большим бизнесом с воспитанием семерых детей.

По ее мнению, достичь баланса между работой и семьей нелегко, однако поддержка родных и сильная команда профессионалов делает это возможным.

«С детьми мне помогает мама, а на работе — отличные профессионалы, я уверена, лучшие в своей сфере. Еще раз повторюсь, дети — не помеха бизнесу или работе, они как раз дают и силы, и стимул двигаться дальше, добиваться все большего и большего. У меня таких „стимулов“ целых семь!», — сказала Ким.

Бизнесмен подчеркнула, что дети не только не становятся преградой для работы, но и могут вдохновлять на новые идеи и способствовать развитию бизнеса. Это подтолкнуло ее и команду к разработке проектов в области детского отдыха и образования, которые помогают воспитывать у детей важные нравственные ценности.