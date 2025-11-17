Очевидец рассказал о мусоре, оставленном мигрантами после кок-бору в Подмосковье

Вместо мяча мигранты использовали обезглавленную тушу козла в игре кок-бору в населенном пункте Рыбалово в Раменском городском округе в Подмосковье. Об этом 360.ru сообщил очевидец событий.

«В мероприятии участвовали около 300 человек. Всадники таскали тушу козла с отрубленной головой. После себя они оставили горы мусора», — сказал свидетель.

Мужчина добавил, что игра прошла на сельскохозяйственной земле, которая находится в государственной собственности. Для проведения массовых мероприятий участок не предназначен.

По словам собеседника 360.ru, комментариев от властей добиться не удалось. Прокуратура передала материалы в полицию Раменского городского округа.

В администрации ранее заявили, что мигранты играли мячом, а не тушей животного. Проведение мероприятия не согласовывали.