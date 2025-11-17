Полиция начала проверку после устроенной мигрантами игры на лошадях

Сотрудники полиции начали проверку после игры кок-бору, которую мигранты в очередной раз провели в Подмосковье в воскресенье, 16 ноября. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.

Мероприятие прошло на участке рядом с территорией конноспортивного клуба «Манас». В администрации подчеркнули, что в качестве снаряда для игры использовали мяч, а не тушу животного, однако само проведение события не согласовывали с властями.

«В настоящее время в адрес данного клуба выехали сотрудники полиции МУ МВД России „Раменское“, проводится проверка», — сказал собеседник 360.ru.

В администрации добавили, что организаторы мероприятия не имеют отношения к игре, которая прошла в деревне Коняшино в конце сентября. Тогда участники перетаскивали к воротам мертвого козла.