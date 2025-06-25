Тарифы на воду могут сильно вырасти для части россиян. У кого будут конские цены?

Аналитик Чуркина: плата за воду может вырасти для тех, у кого нет счетчика

Минстрой предложил увеличить тарифы за воду, если у человека нет прибора учета. Кого коснется эта инициатива рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина в беседе с «Прайм» .

«Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды — 87%», — заявила она.

Сейчас при отсутствии счетчиков расчет производится по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Однако, по мнению ведомства, эта мера недостаточно стимулирует граждан к установке приборов учета, потому что некоторым домохозяйствам выгоднее платить по нормативам даже с повышенным коэффициентом.

Новое предложение предполагает увеличение коэффициента до 3. При этом жителей Москвы нововведение не коснется, потому что с 2023 года для них и так этот коэффициент составляет 3.

Минстрой рассматривает столичный опыт как положительный, после 2023 года оснащенность приборами учета в московских многоквартирных домах достигла 90%.

Сейчас предложение на стадии рассмотрения, но вероятность его принятия высока, отметила Чуркина.

Как отметил RT, аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова заявила, что повышение тарифов на коммунальные услуги связано с ростом себестоимости производства.

Ранее расчетный центр Подмосковья рассказал, как сэкономить на оплате ЖКУ. Специалисты призвали не тратить ресурсы напрасно. Например, выключать воду при чистке зубов.