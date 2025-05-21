Расчетный центр Подмосковья рассказал о способах экономить на оплате ЖКУ

Плата за водоснабжение и водоотведение составляет значительную часть расходов за ЖКУ. Расчетный центр Подмосковья поделился рекомендациями, как можно сберечь ресурсы и свои финансы.

Держать трату воды под контролем помогают счетчики. С ними плата назначается по фактическому объему потребления.

Специалисты также призывают не тратить ресурсы напрасно и выключать воду, например при чистке зубов: за минуту из крана может вылиться до 20 литров воды. Десятки литров также могут утечь из-за поломок, поэтому важно следить за состоянием сантехники.

В период летних отключений можно перекрыть горячую воду в квартире, чтобы счетчик не насчитал лишнего. Это также поможет избежать залива.

Вопреки распространенному мнению посудомоечная машина помогает значительно экономить воду. Считается, что для ручной помывки может потребоваться в два раза больше ресурсов.

Кроме того, жителей призвали участвовать в акциях расчетного центра и оплачивать ЖКУ через СБП без комиссии.

Узнать больше о способах экономить на оплате за ЖКУ можно по ссылке.