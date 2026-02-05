«Там все увидит своими глазами». Поплавская дала совет осужденному комику Останину

Большой тюремный срок может сподвигнуть комика Артемия Останина заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Об этом написала в своем телеграм-канале актриса Яна Поплавская.

Суд назначил юмористу пять лет и девять месяцев колонии по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. По словам Поплавской, комик с розовой бородой, назвавший потерявшего ноги бойца «культяповозкой», пока не понимает, за что его осудили.

«Надо признать — приговор суровый, в наказание другим, кто решит, что можно на эту тему шутить. Ну и еще, возможно, такой большой срок мотивирует Останина попроситься на фронт. А там он увидит все своими глазами», — добавила артистка.

Она отметила, что в случае комика «было бы хорошо и правильно, если бы он оказался в штурмах».

Ранее приговор Останину прокомментировала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. По ее мнению, наказание является слишком суровым. Также правозащитница обратила внимание на посетителей стендап-шоу, которые смеялись над неуместными шутками и не понесли никакой ответственности.