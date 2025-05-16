«Таксисты не везут бесплатно». Симоньян высмеяла срыв переговоров Украиной

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала отсутствие украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Ироничный опрос о причинах задержки медиаменеджер опубликовала в своем Telegram-канале .

В коротком посте лишь один вопрос: «Почему украинская делегация никак не доедет до переговоров?» Среди предложенных вариантов — откровенно саркастические:

«Таксисты не хотят везти бесплатно»,

«Доказывают случайным прохожим, что Черное море вырыли украинцы»,

«Слушают лекцию Мединского об исторических территориях России».

Публикация появилась на фоне сообщений о том, что российская делегация уже почти сутки находится в Стамбуле, ожидая начала переговоров. Украинская сторона, несмотря на официальные заявления, к прямому контакту не перешла

Комментарий Симоньян стал очередной реакцией на затягивание украинской стороной начала мирного диалога. Ранее в подобном тоне о ситуации высказался и депутат Леонид Слуцкий. Известно, что российская делегация будет ждать Украину утром в пятницу, 16 мая.