Такая, какая есть: в Московском зоопарке объяснили почему верблюдам нельзя колоть ботокс
В Омане перед конкурсом красоты среди верблюдов разразился скандал: 20 участников дисквалифицировали за уколы ботокса и другие косметические ухищрения. Директор Московского зоопарка, депутат Московской городской думы Светлана Акулова рассказала в телеграм-канале, почему такие манипуляции не только вводят в заблуждение судей, но и угрожают жизни самих парнокопытных.
Она уточнила, что ботокс нарушает работу лицевых мышц и мешает животным полноценно есть и пить, филлеры вызывают хронические воспаления тканей, а гормональные инъекции ведут к расстройствам физиологии вплоть до бесплодия.
«Красота животного — это результат генетики, правильного ухода и заботы, а не шприца! Природа не нуждается в „улучшениях“ — она прекрасна такой, какая есть», — подчеркнула Акулова.
