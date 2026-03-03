Такая, какая есть: в Московском зоопарке объяснили почему верблюдам нельзя колоть ботокс

В Омане перед конкурсом красоты среди верблюдов разразился скандал: 20 участников дисквалифицировали за уколы ботокса и другие косметические ухищрения. Директор Московского зоопарка, депутат Московской городской думы Светлана Акулова рассказала в телеграм-канале , почему такие манипуляции не только вводят в заблуждение судей, но и угрожают жизни самих парнокопытных.

Она уточнила, что ботокс нарушает работу лицевых мышц и мешает животным полноценно есть и пить, филлеры вызывают хронические воспаления тканей, а гормональные инъекции ведут к расстройствам физиологии вплоть до бесплодия.

«Красота животного — это результат генетики, правильного ухода и заботы, а не шприца! Природа не нуждается в „улучшениях“ — она прекрасна такой, какая есть», — подчеркнула Акулова.

Ранее у блогера из Москвы забрали львицу, над которой он издевался. Животное передали волонтерам для восстановления.