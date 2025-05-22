Такое уже бывало раньше. Почему капуста и лук резко подорожали

Розничные цены на капусту и лук выросли на 57-87% за год. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Судя по опубликованной инфографике, если год назад килограмм белокочанной капусты стоил в среднем 47,95 рубля, то сейчас — 75,17, а репчатый лук подорожал с 39,79 до 72,29 рубля. Почти втрое вырос в цене и картофель — с 33,71 до 89,83 рубля.

В Минсельхозе объяснили 360.ru сложившуюся ситуацию несколькими факторами. Основной из них — почти закончившийся урожай прошлого года, из-за которого на рынок приходится поставлять импортную продукцию из дружественных стран. Кроме того, благодаря большим урожаям в прошлые годы рост цен на овощи удавалось держать ниже уровня инфляции.

«Стоит отметить, что в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, там напомнили, что в 2022 и 2023 годах цены на капусту и лук соответственно уже держались на уровне выше текущего, однако затем снизились.

Накануне экономист Анатолий Тихонов предположил, что цены на картофель снизятся уже к концу июня.