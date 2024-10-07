«Такая же страшная вещь, как терроризм». Пропаганду коррупции предложили запретить

За оправдание и пропаганду коррупции следует ввести наказание. На это в беседе с 360.ru указал политолог Алексей Ярошенко, изложив аргументы в пользу такого решения

Он сравнил коррупцию с экстремизмом и отметил, что в массовой культуре ее часто пытаются сделать обыденной. Ярошенко подчеркнул, что нечистоплотность чиновников — понятие не институциональное, а ментальное.

«Коррупция в головах, как и разруха. Поэтому чем жестче общество будет относиться к коррупции как таковой, тем, соответственно, меньше коррупции будет. То есть на уровне пропаганды должен быть установлен полный остракизм», — заявил собеседник 360.ru.

По его словам, надзорные органы должны будут следить за произведениями массовой культуры, чтобы в них не оправдывали казнокрадство и взяточничество.

«Коррупция — это такая же страшная вещь, как терроризм, потому что угрожает национальным интересам», — подытожил политолог.

Заслуженный учитель России Лев Соболев рассказал, что ЕГЭ в свое время позволил искоренить «коррупцию репетиторов».