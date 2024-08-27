Учитель Соболев: благодаря ЕГЭ репетиторы больше не могут «поступать» за школьников

Единый государственный экзамен истребил «коррупцию репетиторов» при поступлении в вузы. Об этом заявил заслуженный учитель РФ Лев Соболев в беседе с ИА НСН .

По его словам, приглашенные педагоги больше не могут «поступать» за своих учеников.

«Это скрытая форма взятки, и таких репетиторов в каждом вузе было полно», — отметил специалист.

Он также добавил, что является сторонником ЕГЭ, ведь репетиторы не способны повлиять на его результат. Исключением является только хорошая подготовка ребенка, пояснил Соболев.