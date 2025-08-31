Тайну убийства пяти членов дворянского рода во Франции не раскрыли спустя 14 лет

Убийство пяти членов дворянского рода де Лигоннес не могут раскрыть уже 14 лет

Представитель династии де Лигоннес жестоко расправился с пятью членами семьи и скрылся. Его местоположение не удалось раскрыть даже спустя 14 лет, сообщила Lenta.ru .

В апреле 2011 года в одном из особняков в Нанте за садовой террасой нашли тела женщины и детей, а глава семейства при загадочных обстоятельствах исчез.

Старшему сыну погибшей на тот момент было 18 лет, он учился на музыкальном факультете Западного католического университета. Голос по телефону сообщил ему, что мама скончалась в ДТП.

На тот момент женщина и дети были уже мертвы. Вскрытие показало, что им ввели смертельную дозу снотворного, а затем убили из мелкокалиберной винтовки. Главу семейства до сих не нашли.

