Правоохранители раскрыли убийство предпринимателя в Приморье спустя 25 лет

Правоохранители завершили расследование резонансного дела об убийстве, произошедшем в 2000 году в Приморье. Жертвами стали бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре и его знакомый. Заказчики и исполнители долгое время находились на свободе, сообщил « Восток-Медиа ».

Предположительно, мотивом послужили коммерческие разногласия. Двух предпринимателей похитили, отвезли в пригород Владивостока и подвергли расправе. Одного из пострадавших казнили в лесной местности, второго продержали пленником на территории мыса Чуркин, откуда он смог бежать и долгие годы прятался в другом регионе, боясь возмездия.

Первоначально раскрыть преступление не удалось, однако в 2024 году сотрудники правоохранительных органов решили пересмотреть дело. Они обнаружили свидетеля, чьи показания вкупе с современными технологиями позволили выйти на предполагаемых заказчиков злодеяния.