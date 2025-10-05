Тайфун «Матмо» достиг побережья южной китайской провинции Гуандун

Тайфун «Матмо», 21-й в этом году, обрушился на побережье южной китайской провинции Гуандун. По данным Центрального телевидения Китая, циклон достиг суши в уезде Сюйвэнь около 14:50 по местному времени.

Скорость ветра в эпицентре достигала 42 метров в секунду, давление опустилось до 965 гектопаскалей. Синоптики отметили, что по мере продвижения вглубь материка тайфун будет постепенно терять силу.

На Хайнане непогода привела к подтоплениям в поселке Пуцянь города Вэньчан — вода перелилась через дамбу и затопила улицы. Сообщений о пострадавших пока не поступало, но в некоторых районах фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением.

В Нидерландах отменили более 150 авиарейсов из-за шторма «Эми». Непогода накрыла страну, двигаясь со стороны Великобритании и Ирландии.