В Нидерландах отменили более 150 авиарейсов из-за шторма «Эми»

В аэропорту Схипхол из-за шторма отменили более 150 рейсов

В амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра, вызванного штормом «Эми», отменили свыше 150 авиарейсов. Непогода накрыла страну, двигаясь со стороны Великобритании и Ирландии, сообщил портал NU.nl .

По данным издания, авиакомпания KLM отменила около 80 прилетов и 70 вылетов.

Королевский метеорологический институт Нидерландов объявил желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах порывы ветра достигают 90 километров в час, а на побережье — до 100 километров в час.

Из-за шторма власти также отменили ряд массовых мероприятий, включая веломарафон в Нунспете и мотокросс в провинции Утрехт.

Шторм «Эми» уже успел нанести серьезный ущерб другим странам. На севере Великобритании и Ирландии без электричества остались порядка 300 тысяч домов, сообщил Sky News. В ирландском городе Леттеркенни мужчина погиб, получив смертельные травмы во время урагана.

Ранее в Китае ввели режим экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Матмо».