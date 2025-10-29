Таблички «Малоимущие» и «СВО» разместили в школе Азова только один раз

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» в школьной столовой Азова Ростовской области поставили всего один раз. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Миноборазования по региону.

«В МБОУ СОШ № 11 для удобства раздачи порций работник организации питания (ИП) поставил на стол таблички с категорией питающихся. Эти таблички были установлены единожды», — отметили в министерстве.

Также в Миноборазования заявили, что провели совещания со всеми организаторами питания по поводу недопустимости подобных случаев, а также указали на безусловное обеспечение качества еды.

Ранее в Сети появились сообщения, что в школьной столовой Азова на столах разместили таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Прокуратура Ростовской области начала проверку. Глава региона Юрий Слюсарь охарактеризовал ситуацию как дискриминацию и отметил, что такие разделения унижают детей.