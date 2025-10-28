Слюсарь отреагировал на таблички «СВО» и «Малоимущие» в школьной столовой

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал ситуацию в одной из школ Азова, где в столовой на столах разместили таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий. Школа — это территория уважения и равных возможностей», — отметил губернатор.

Слюсарь подчеркнул, что подобные действия являются очевидной и грубейшей дискриминацией и создают для школьников унизительные условия. По его словам, такое разделение может провоцировать травлю и нарушает право каждого ребенка на равное отношение.

Глава региона сообщил, что директору учебного заведения объявлен выговор. Также он поручил проверить подрядчика, отвечающего за организацию питания, и взял под особый контроль работу школьных столовых с привлечением родительского сообщества.

Ранее жители Азова рассказали RT, что в нескольких школах города столы в столовых были разделены подобным образом, и школьников кормили по-разному в зависимости от категории.