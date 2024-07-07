Бывший глава района Дагестана побывал дома между арестами

Экс-глава района в Дагестане Омаров успел побывать дома между задержаниями

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров сумел оказаться дома после ареста по статье о мелком хулиганстве, но уже на следующий день его задержали по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В субботу стало известно, что Омарова задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Днем ранее он вышел из-под десятидневного ареста после терактов в Дербенте и Махачкале.

По предварительным данным, 31-летнего сына Омарова Османа уничтожили в ходе контртеррористической операции.

«Омаров был дома, но ночью потом прошло задержание», — сообщил источник.

Днем 23 июня в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на пост ДПС, синагоги и православные храмы. По последней информации, погибли 22 человека. Правоохранители ликвидировали пятерых причастных к терактам боевиков.