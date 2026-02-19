Бразильский сериал: сыновья Жириновского устроили борьбу за наследство

«Семейные разборки наследников Владимира Вольфовича — как бразильский сериал», -написали авторы поста.

Старший и единственный сын политика Игорь Лебедев еще при жизни всячески открещивался от отца. После начала СВО и смерти Жириновского в 2022 году Лебедев покинул Россию и сменил имя — теперь он Давид Гарсия.

Всю доставшуюся ему по наследству недвижимость он пытается продать. Речь идет в том числе о шестикомнатной квартире на Нежинской улице в Москве за 450 миллионов рублей и родовой усадьбе в деревне Дарьино в Одинцове за 200 миллионов рублей.

Там живет внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн — его еще при жизни поселил отец. Олег пытается доказать, что он тоже законный наследник, но суд отклонил его очередную апелляцию

Осенью прошлого года дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко опровергла продажу резиденции в Кузьминках за 800 миллионов рублей.