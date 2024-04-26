Сын Стерлигова отреагировал на новость о лишении наследства | 360°

Общество 26 апреля 2024, 17:39 Сын Стерлигова отреагировал на новость о лишении наследства Пантелеймон Стерлигов заявил, что не претендовал на наследство отца-бизнесмена РИА «Новости»

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Сын православного предпринимателя Германа Стерлигова Пантелеймон заявил, что никогда не стремился к отцовскому наследству. Об отношениях с отцом он рассказал в беседе с порталом «Фонтанка.ру».

Пантелеймон подчеркнул свою финансовую независимость. Он отметил, что каждый из детей Стерлигова стремился найти свое призвание.

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«Что касается наследства, никто из нас никогда на него не претендовал», — сказал он.

Пантелеймон подтвердил информацию о семейном разладе. По его словам, он возник из-за возвращения части семьи к канонической практике Русской православной церкви.

«У нас (с отцом) расхождения по религиозным вопросам. Пелагея, Арсений, мама и я вернулись в церковь», — сказал Пантелеймон.

Герман Стерлигов принял решение оставить без наследства нескольких членов семьи и обвинил их в ереси. Его супруга Алена сообщила 360.ru, что официального развода не было, а с мужем они просто живут раздельно.