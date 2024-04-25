Православный бизнесмен Стерлигов лишил жену, дочь и двух сыновей наследства | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 13:23 Православный бизнесмен Стерлигов лишил жену, дочь и двух сыновей наследства Бизнесмен Стерлигов лишил наследства жену, дочь и двух сыновей, обвинив в ереси Photoagency Interpress / Global Look Press

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Православный бизнесмен и миллиардер Герман Стерлигов лишил наследства свою жену, дочь и двух сыновей. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале. Его супруга Алена рассказала 360.ru, что они с мужем временно живут раздельно.

Стерлигов обвинил родственников в ереси. Супругу Алену и дочь Пелагею он назвал «пущеницами», а Арсения и Пантелеймона — «блудными сыновьями». По его словам, «православными христианами» и наследниками остались только два сына — Михей и Сергий.

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«Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых», — уточнил бизнесмен.

Его супруга Алена сообщила 360.ru, что официального развода не было, а с мужем они просто живут раздельно.

«Мы просто разошлись по религиозным убеждениям. Пока каждый ждет вразумления другого», — объяснила Алена.

Его заявление о лишении наследства она, кажется, всерьез не восприняла.

«Герман Львович он же такой, увлекающийся, эксцентричный человек. Он заигрался в вопросах веры немножко», — сказала она.

По словам женщины, она сама с дочерью и двумя сыновьями принадлежат Русской православной церкви, а ее муж к ней не относится. Именно это стало для Стерлигова основанием публично обвинить членов семьи в ереси.

«Я думаю, это временно. Мы за него молимся», — добавила она.

Накануне жена Стерлигова опровергла слухи о разводе с православным бизнесменом и рассказала, чем занимаются их взрослые дети.