Бывшая теща Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната

Sun: в Калифорнии состоялась свадьба экс-тещи Абрамовича и миллиардера Мердока

Молекулярный биолог и бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя Елена Жукова 1 июня стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Пара сыграла свадьбу в калифорнийском винограднике жениха, сообщила газета The Sun.

Издание опубликовало фотографии с торжества. Счастливая пара позировала перед свадебным фотографом.

На невесте было элегантное белое платье с глубоким декольте, а в руках она держала скромный букет ландышей. Мердок женился в темном костюме, белой рубашке и желтом галстуке с принтом. При этом обувь мужчина предпочел надеть удобную — темные кроссовки.

Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.

Мердок владеет изданиями The Sun, Fox News и The Wall Street Journal.

Предположительно, Руперт Мердок и Елена Жукова познакомились благодаря третьей жене миллиардера Венди Дэг. Летом 2023 года пара объявила о своих отношениях.

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