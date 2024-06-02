Бывшая теща Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната

Издание опубликовало фотографии с торжества. Счастливая пара позировала перед свадебным фотографом.

На невесте было элегантное белое платье с глубоким декольте, а в руках она держала скромный букет ландышей. Мердок женился в темном костюме, белой рубашке и желтом галстуке с принтом. При этом обувь мужчина предпочел надеть удобную — темные кроссовки.

Журналисты уточнили, что американский миллиардер женился в пятый раз. От прошлых отношений у него шестеро детей.

Мердок владеет изданиями The Sun, Fox News и The Wall Street Journal.

Предположительно, Руперт Мердок и Елена Жукова познакомились благодаря третьей жене миллиардера Венди Дэг. Летом 2023 года пара объявила о своих отношениях.