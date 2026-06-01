Сын основателя «Лукойла» стал лидером рейтинга богатейших наследников России

Сын основателя и экс-главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф стал лидером рейтинга богатейших наследников российских миллиардеров. Список опубликовал журнал Forbes .

По информации издания, состояние Юсуфа Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций «Лукойла» и холдингом «Экто».

Вторую строчку топа заняла дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория. В 2023 году предприниматель передал наследнице компанию ГЭС-2 и 2,3% акций «Новатэка».

На третьем месте расположились дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — дочь Тара и сын Адриан. На каждого из них приходится доля порядка 10,2 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал Алексея Мордашова богатейшим бизнесменом России. Состояние основного акционера «Северстали» оценивается в 37 миллиардов долларов.