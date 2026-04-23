Forbes назвал Алексея Мордашова богатейшим бизнесменом России

В 2026 году рейтинг богатейших бизнесменов России из 155 предпринимателей возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 37 миллиардов долларов. Список опубликовал журнал Forbes .

На втором месте — глава холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с 29,7 миллиарда. Тройку лидеров замыкает основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние оценили в 29,5 миллиарда долларов. До этого он два года подряд удерживал первое место.

По информации KP.RU, Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме признался, что его самая большая бизнес-ошибка стоила компании около семи миллиардов в американской валюте. По словам предпринимателя, тот урок научил его главному: нельзя слепо гнаться за модными трендами и спешить из страха отстать от конкурентов.

В 2026 году общее число россиян в списке миллиардеров обновило рекорд — 155 человек, что на 12 имен больше, чем раньше.