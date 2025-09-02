Сын Алена Делона начал шокирующую войну за наследство

Младший сын французского актера Алена Делона, Ален-Фабьен Делон, обратился в суд с требованием признать недействительными последнее завещание отца и дарственную. Об этом сообщила Le Monde .

Газета отмечает, что с этим шагом в семье Делона снова обострился старый конфликт, который начался еще до смерти артиста в 2024 году.

Иск 31-летнего Алена-Фабьена касается завещания от 24 ноября 2022 года и дарственной от 22 февраля 2023 года.

Эти документы заменили предыдущее завещание артиста от 2015 года. В новой редакции Аннушка Делон, 34-летняя дочь актера, стала единственной наследницей прав на его творчество.

В феврале 2023 года Аннушка получила от отца 51% акций компании, управляющей его правами на бренд. В результате в ее руках оказались ключевые элементы наследия Делона.

Ален-Фабьен настаивает, что эти документы должны быть аннулированы, так как его отец после инсульта лишился способности осознанно распоряжаться своей волей.

Отчасти позицию младшего сына Делона подтверждают и решения французского суда.

В январе 2024 года, за восемь месяцев до смерти, актера перевели под усиленную опеку сроком на пять лет в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Ален Делон, легенда мирового кино, скончался 18 августа 2024 года в своем доме. Последние годы жизни актера сопровождались ухудшением здоровья, а отношения между его детьми оставались напряженными, главным образом из-за его состояния и наследства.