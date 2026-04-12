Сыграли в черновик: как флешмоб в мессенджере обернулся скрытой рекламой

В пятницу пользователи Telegram заметили необычный флешмоб: компании, СМИ и частные лица публиковали сообщения с ярким заголовком «Черновик». Позже выяснилось, что безобидный, на первый взгляд, тренд помог скрыто прорекламировать онлайн-казино, рассказал телеграм-канал Positive Technologies .

Пользователи и администраторы каналов добавляли и копировали пакет эмодзи с тремя значками, который изначально назывался «Черновик». Позже владелец изменил название на вариант с упоминанием канала и призывом подписаться.

Как заявил источник, канал принадлежит так называемому социальному казино. Авторы схемы обещали бесплатные деньги, но в итоге уводили пользователей на площадку обычного онлайн-казино. За пару дней они набрали несколько тысяч подписчиков.

Некоторые блогеры и пресс-службы после жалоб читателей заметили подмену и заменили надпись «Черновик» на собственную или удалили публикации.

При этом риск оказался шире: в Telegram владельцы таких наборов могут не только менять название, но и обновлять сами эмодзи. Как утверждают специалисты, вплоть до размещения фишингового QR-кода.

«Такие механики — наглядный пример того, как даже без взлома можно использовать доверие аудитории в своих целях», — отметили обозреватели.

Ранее специалисты напомнили, что именно QR-коды начали набирать популярность у мошенников в последнее время. Новые схемы обмана появляются на фоне усиления антифрод-контроля со стороны банков.