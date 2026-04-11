Мошенники в России стали чаще использовать поддельные QR-коды

В России начали набирать популярность мошеннические схемы с QR-кодами на фоне усиления антифрод-контроля со стороны банков. Такие данные привело РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Выберу.ру».

Согласно опросу, за последний год с попытками такого мошенничества сталкивались 18% респондентов — либо лично, либо через родственников и знакомых. Годом ранее этот показатель составлял 11%.

Чаще всего злоумышленники распространяли фальшивые QR-коды через бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы: о таких случаях сообщили 44% опрошенных. Еще 31% респондентов сталкивались с подобными письмами по электронной почте, где мошенники выдавали себя за налоговые органы или судебных приставов. Каждый четвертый респондент получал такие QR-коды в мессенджерах и соцсетях.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко пояснила, что банки стали эффективнее выявлять сомнительные операции после телефонных звонков. По этой причине мошенники начали активнее переходить к другим форматам.

«Такие фейковые платежные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично, что идет на руку мошенникам», — отметила она.

Специалист посоветовала не оплачивать сомнительные квитанции. Следует всегда проверять начисления через официальные сервисы, например, в приложении «Госуслуги».

Ранее россиянам напомнили о еще одной распространенной схеме: в общественных местах мошенники нередко заклеивают настоящие QR-коды поддельными. Например, на арендуемых самокатах, где человек может не заметить подмену и перейти по фальшивой ссылке.