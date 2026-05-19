Свыше 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за нападения клещей

На текущий момент в России более 84 тысяч человек обратились в больницы в связи с укусами клещей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Более 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 тысячах пострадавших, то есть за последние семь дней число обращений выросло почти вдвое», — заявили в ведомстве.

Чаще всего по поводу укусов клещей обращались в медучреждения Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Костромской, Томской и Новосибирской областей. Также на нападения этих насекомых пожаловались жители Красноярского края.

Ранее инфекционист Алексей Кожухов заявил, что клещевой энцефалит способен привести к тяжелым последствиям, включая паралич рук, расстройство речи и нарушение координации движений. Врач призвал при появлении симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью.