Врач Кожухов отнес паралич конечностей к опасным осложнениям энцефалита

Инфекционист Алексей Кожухов рассказал Piter.TV , что при клещевом энцефалите могут развиться опасные осложнения, такие как параличи верхних конечностей, нарушение речи и координации.

По словам врача, при появлении симптомов заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью и проходить лечение в стационаре.

Кожухов дал рекомендации по профилактике укусов клещей. Он посоветовал носить светлую одежду, желательно с длинными рукавами, манжетами и капюшоном, а штаны заправлять в носки или высокие ботинки. Также необходимо обрабатывать одежду акарицидными средствами или наносить на кожу отпугивающие средства.