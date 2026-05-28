Свыше 330 жителей Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ

В реестре пропавших без вести в результате вторжения ВСУ до сих пор числятся 332 жителя Курской области, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. Об этом сообщил ТАСС .

«В ресстр, в общей сложности, было включено 2 173 человека, из них 1 841 найден и абсолютное большинство, слава Богу, живы — 1 395 человек», — заявил Хинштейн, отчитываясь о работе правительства региона перед депутатами областной думы.

Он добавил, отметил, что в 2025 году 120 жителей были возвращены с территории Украины.

Ранее глава региона сообщил, что вернувшиеся из украинского плена семь жителей курского приграничья получат необходимую помощь, в том числе с оформлением положенных выплат.