Свыше 30% современных детей заявили о желании получить квартиру на выпускной

Более 30% детей в России хотят получить от родителей квартиру на выпускной

Более 30% российских детей желают получить квартиру от родителей в качестве подарка на выпускной. Это следует из исследования ювелирной сети «585*Золотой», сообщило РИА «Новости» .

«Самые популярные подарки, которые хотят представители альфа, — деньги (43%), своя квартира (37%), новая техника (смартфоны, наушники, ноутбуки, 30%), своя машина (24%), украшения (15%) и другие», — заявили в исследовании.

В эксперименте приняли участие 1,5 тысячи родителей, чьи дети принадлежат поколениям Z и альфа.

При этом среди старшего поколения зумеров (15-25 лет) лишь 28% рассматривают квартиру как возможный подарок. Наибольшей популярностью у этой возрастной группы пользуются деньги (62%), развлечения (48%) и путешествия (31%).

Ранее рекрутер и управляющий партнер CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал про убеждение молодого поколения в том, что их должны ценить и любить, как родители. Он призвал ценить уникальность зумеров.