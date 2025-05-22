Рекрутер Быханов призвал работодателей ценить уникальность зумеров

В скором времени на рынок труда выйдут тысячи молодых специалистов, окончивших вузы и колледжи. Однако не все из них сразу найдут подходящую работу. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал рекрутер и управляющий партнер CORNERSTONE Владислав Быханов.

По словам эксперта, у молодого поколения есть убеждение, что их должны все ценить и любить, как родители.

«Когда мы активно обсуждаем проблему найма зумеров, то показываем им, что в них больше нуждаемся мы сами, чем они в нас. Нам необходимо наладить с молодежью диалог — и это самый главный вывод», — заявил специалист.

Быханов также указал на распространенную ошибку работодателей — они думают, что все молодые люди одинаковые. Однако руководители должны демонстрировать понимание уникальности зумеров, и тогда эффективность взаимодействия усилится, пояснил рекрутер.