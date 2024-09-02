Свыше 28 тысяч зданий поставили на кадастровый учет в Херсонской области

С февраля 2024 года в Херсонской области на государственный кадастровый учет поставили более 28 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем в Telegram-канале .

Он уточнил, что Росреестр запустил масштабную работу, связанную с регистрацией законных прав жителей Херсонщины на недвижимость.

Глава региона отметил также значимость оцифровки документов для удобства людей.

По словам Сальдо, уже 14 тысяч архивных дел перевели в электронный вид. При этом есть сложности с учетно-регистрационными действиями. Для их решения нужно провести консультации для граждан и сотрудников ведомств.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что возрождение Херсонеса станет символом расцвета РФ. Он также связал древний город с крещением Руси.