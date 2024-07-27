Символ расцвета России. Путин рассказал о символическом возрождении Херсонеса

Президент Владимир Путин рассказал о символическом возрождении Херсонеса. Он дал интервью для документального фильма «Новый Херсонес», анонс которого появился на онлайн-платформе «Смотри» .

Журналистка Анна Афанасьева задала российскому лидеру вопрос о том, символом чего Путин хотел бы видеть Херсонес.

«Символом расцвета России», — ответил президент.

Он назвал город одним из самых древних в России и связал его с крещением Руси.

В июне археологи вскрыли пласты самых древних захоронений в Херсонесе. Специалисты расчищали их в условиях почти нулевой видимости, но с особой осторожностью, чтобы ничего не повредить. Одной из находок стал древний кувшин.