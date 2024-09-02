«Без сбоев». Новый учебный год во всех российских школах начался по плану

Минпросвещения: новый учебный год стартовал во всех 89 регионах России без сбоев

Фото: Freepik

Новый учебный год начался во всех 89 регионах России в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства.

«К учебе приступили 18,5 миллиона учеников», — уточнил министр.

Он выразил благодарность губернаторам этих регионов, а также всем главам субъектов РФ, которые поддерживают их.

По словам Кравцова, около 1,8 миллиона детей пошли в первый класс 2 сентября. Сегодня примерно 39,5 тысячи школ приняли учащихся.

В Подольске школа № 34 открыла свои двери в День знаний для 40 детей разного возраста, которые приехали из Курской области. Их обеспечили всем необходимым для учебы.

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