Священный праздник для страны. Путин поздравил ветеранов с Днем Победы | 360°

Важное 09 мая 2024, 10:28 Священный праздник для страны. Путин поздравил ветеранов с Днем Победы Путин с трибуны на Красной площади поздравил ветеранов с Днем Победы

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Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, поздравив их с Днем Победы. О значении главного праздника страны глава государства заявил с трибуны на Красной площади.

«Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником», — подчеркнул президент.

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Сегодня россияне чествуют отцов, дедов и прадедов, защитивших родную землю и сокрушивших нацизм, продолжил Путин, указав на величайшие достижения предков.

«Они освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», — указал он.

Также глава государства обратил внимание на попытки ряда стран искажать правду о Второй мировой войне.

«Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», — констатировал президент