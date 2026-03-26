Священнослужитель Антоний Смирнов пояснил, что благословение распространяется на любую пищу

В преддверии Пасхи витрины кондитерских наполняются изысканными куличами, украшенными золотой глазурью, сложными фигурками и редкими ингредиентами. Вместе с усложнением декора растут и цены, что вызывает у верующих вопрос: уместно ли освящать в храме столь роскошные угощения? Подробнее об этом рассказал REGIONS .

Настоятель храма в Наро-Фоминске, отец Антоний Смирнов пояснил, что церковь не оценивает стоимость или внешний вид пасхальной выпечки. Благословение распространяется на любую пищу, и кулинарное разнообразие не является предметом осуждения, написало АБН24.

Священнослужитель подчеркнул, что гораздо важнее внутреннее состояние человека и чистота его помыслов. Форма кулича вторична, а главным остается духовный смысл праздника, смирение и забота о ближних.