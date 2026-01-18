Священник Зубов отметил, что крещенские купания без молитвы становятся лишь процедурой

Православные христиане готовятся встретить праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Этот день знаменуется не только традиционной купелью в холодной воде, но и глубоким духовным содержанием, рассказал настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Зубов в интервью газете «Петербургский дневник» .

Как отметил священник, центральным событием праздника является Великое освящение воды, символизирующее единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Освященная вода считается источником исцеления и духовного укрепления.

По словам Зубова, само по себе купание в проруби не является обязательным церковным ритуалом, а служит народной традицией. Важнее участие в богослужении, молитвенное обращение к Богу и внутреннее обновление.

Каждый прихожанин приглашается провести этот день осознанно, открыв свое сердце Богу и стремясь укрепить связь с Церковью, подчеркнул настоятель храма.